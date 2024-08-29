Ремонт экшн-камеры GoPro HERO 10 в Москве
Сервисный центр предлагает профессиональный ремонт экшен-камеры HERO 10, гарантируя восстановление функциональности и качества съемки GoPro. Мы стремимся к тому, чтобы каждое оборудование работало безупречно и было готово к новым приключениям.
Мы гарантируем, что каждая экшен-камера Гоу про, отремонтированная в нашем центре, будет надежным спутником в ваших путешествиях и приключениях.
Прайс лист на ремонт экшн-камеры GoPro HERO 10
Дата обновления прайса: 29.08.2024
Поломка
Время
Цена
от 20 мин
бесплатно
от 40 мин
4200 ₽
от 40 мин
2200 ₽
от 20 мин
1800 ₽
от 90 мин
4400 ₽
от 10 мин
800 ₽
от 30 мин
1500 ₽
от 30 мин
2700 ₽
от 40 мин
1900 ₽
Характеристики
- Разрешение видео: 5.3K60, 4K120, 2.7K240, 1080p240
- Фото: 23MP
- Стабилизация: HyperSmooth 4.0
- Водонепроницаемость: До 10 метров без дополнительного корпуса
- Экраны: Передний цветной экран для предпросмотра и сенсорный задний экран
- Процессор: GP2 для улучшенной производительности
- Микрофоны: Улучшенная система захвата звука
- Расширения: Совместимость с модами (Медиа-мод, Дисплей-мод, Лайт-мод)
- Соединения: Wi-Fi, Bluetooth
- Аккумулятор: Увеличенная ёмкость для более длительной работы
- Временные рамки: Улучшенные функции для создания временных интервалов
- Профили захвата: Расширенные настройки для различных условий съёмки
- Live Streaming: Возможность прямой трансляции в 1080p
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