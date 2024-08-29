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Ремонт экшн-камеры GoPro HERO 10 в Москве

Сервисный центр предлагает профессиональный ремонт экшен-камеры HERO 10, гарантируя восстановление функциональности и качества съемки GoPro. Мы стремимся к тому, чтобы каждое оборудование работало безупречно и было готово к новым приключениям.

Мы гарантируем, что каждая экшен-камера Гоу про, отремонтированная в нашем центре, будет надежным спутником в ваших путешествиях и приключениях.

Экспресс ремонт в день обращения
Гарантия до 3-х лет
HERO 10

Прайс лист на ремонт экшн-камеры GoPro HERO 10

Дата обновления прайса: 29.08.2024
Поломка
Время
Цена
Диагностика
от 20 мин
бесплатно
Замена материнской платы
от 40 мин
4200 ₽
Замена модуля Wi-Fi
от 40 мин
2200 ₽
Замена микрофона
от 20 мин
1800 ₽
Замена дисплея (экрана)
от 90 мин
4400 ₽
Прошивка (Обновление ПО)
от 10 мин
800 ₽
Восстановление после попадания влаги
от 30 мин
1500 ₽
Ремонт/замена картоприемника(картридера) sd
от 30 мин
2700 ₽
Чистка оптики(линзоблока)
от 40 мин
1900 ₽

Характеристики

  • Разрешение видео: 5.3K60, 4K120, 2.7K240, 1080p240
  • Фото: 23MP
  • Стабилизация: HyperSmooth 4.0
  • Водонепроницаемость: До 10 метров без дополнительного корпуса
  • Экраны: Передний цветной экран для предпросмотра и сенсорный задний экран
  • Процессор: GP2 для улучшенной производительности
  • Микрофоны: Улучшенная система захвата звука
  • Расширения: Совместимость с модами (Медиа-мод, Дисплей-мод, Лайт-мод)
  • Соединения: Wi-Fi, Bluetooth
  • Аккумулятор: Увеличенная ёмкость для более длительной работы
  • Временные рамки: Улучшенные функции для создания временных интервалов
  • Профили захвата: Расширенные настройки для различных условий съёмки
  • Live Streaming: Возможность прямой трансляции в 1080p

Другие модели экшн-камер GoPro

Fusion
Fusion
Hero 9
Hero 9
HERO 11
HERO 11
HERO 12
HERO 12
MAX
MAX
HERO 8
HERO 8
HERO 7
HERO 7
HERO 6
HERO 6
HERO 5
HERO 5
HERO4 Session
HERO4 Session
HERO 4
HERO 4
HERO3+ Silver Edition
HERO3+ Silver Edition
HERO Plus
HERO Plus
HERO 2014
HERO 2014
11 mini
11 mini

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